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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Локомотив
Томь - Локомотив: обзор матча 04 октября 2008
Томь
04.10.2008, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
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Статистика матча Томь - Локомотив
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Матчи команд
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Томь
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17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:15 (прямая)
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