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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Марибор - Локомотив
Марибор - Локомотив: обзор матча 04 июля 2012
Марибор
04.07.2012, среда, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Локомотив
13'
М. Таварес
37'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Марибор - Локомотив
Замена
М. Чрнич
️️️️
Г. Цвиянович
83'
Замена
Н. Комажец
️️️️
Э. Великонья
74'
Замена
Р. Берич
️️️️
Ж. Филипович
74'
Замена
З. Лесьяк
️️️️
М. Таварес
71'
57'
Замена
М. Лобанцев
️️️️
А. Фильцов
Желтая карточка
Ж. Филипович
54'
Замена
Д. Трайковски
️️️️
М. Решек
46'
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
Р. Шишкин
Замена
А. Ибраими
️️️️
Д. Мезга
46'
Замена
Й. Видович
️️️️
Аргус
46'
46'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
А. Самедов
46'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Р. Павлюченко
46'
Замена
Д. Сычев
️️️️
М. Оздоев
46'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
В. Обинна
46'
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Майкон
46'
Замена
С. Ибричич
️️️️
А. Ещенко
46'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Я. Дюрица
46'
Замена
М. Беляев
️️️️
Д. Глушаков
37'
ГОЛ! 1:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
Р. Шишкин
ГОЛ! 1:0!
М. Таварес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
70
Алеш Мертель
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
17
Митя Решек
ЦЗ
5
Желько Филипович
ПЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
78
Деян Мезга
ЦП
26
Александар Райчевич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
23
Этьен Великонья
ЦФ
9
Маркос Таварес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
АП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
3
Матьяж Кек
ЦЗ
4
Йован Видович
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
92
Матич Чрнич
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
27
Ален Плож
ЦФ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Никола Комажец
РФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-4-2
33
Ханданович
70
Мертель
32
Аргус
17
Решек
5
Филипович
14
Цвиянович
78
Мезга
26
Райчевич
22
Потокар
9
Таварес
23
Великонья
4-4-1-1
1
Фильцов
49
Шишкин
90
Бурлак
4
Дюрица
38
Ещенко
19
Самедов
88
Глушаков
21
Оздоев
11
Майкон
11
Обинна
10
Павлюченко
32
Аргус
4
Видович
4
Видович
32
Аргус
17
Решек
24
Трайковски
24
Трайковски
17
Решек
14
Цвиянович
92
Чрнич
92
Чрнич
14
Цвиянович
9
Таварес
31
Лесьяк
31
Лесьяк
9
Таварес
5
Филипович
9
Берич
9
Берич
5
Филипович
78
Мезга
9
Ибраими
9
Ибраими
78
Мезга
23
Великонья
9
Комажец
9
Комажец
23
Великонья
1
Фильцов
22
Лобанцев
22
Лобанцев
1
Фильцов
19
Самедов
55
Янбаев
55
Янбаев
19
Самедов
49
Шишкин
59
Иванов
59
Иванов
49
Шишкин
88
Глушаков
6
Беляев
6
Беляев
88
Глушаков
4
Дюрица
10
Григорьев
10
Григорьев
4
Дюрица
10
Павлюченко
28
Тигорев
28
Тигорев
10
Павлюченко
11
Обинна
92
Подберезкин
92
Подберезкин
11
Обинна
11
Майкон
10
Лоськов
10
Лоськов
11
Майкон
38
Ещенко
9
Ибричич
9
Ибричич
38
Ещенко
21
Оздоев
0
Сычев
0
Сычев
21
Оздоев
Остались в запасе
Марибор
Локомотив
3
Матьяж Кек
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
27
Ален Плож
ЦФ
55
Райко Реп
ЦП
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
3
Матьяж Кек
ЦЗ
50
Марко Придигар
ВР
27
Ален Плож
ЦФ
55
Райко Реп
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Марибор - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Людски врт
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Плюс" 21:55 (прямая)
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