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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 24 февраля 2013
ПСЖ
24.02.2013, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
11'
Н. Н'Кулу (АГ)
90+1'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Ж. Менез
90'
+1
Замена
Ж. Менез
️️️️
Л. Моура
84'
76'
Замена
М. Сугу
️️️️
Ф. Кадир
Замена
Д. Бекхэм
️️️️
Х. Пасторе
76'
Замена
К. Шантом
️️️️
М. Верратти
76'
62'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
48'
Желтая карточка
Ж. Морель
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Н'Кулу
Пас отдал
Л. Моура
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
(К)
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
20
Фуед Кадир
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
28
Моду Сугу
ОП
33
Ашиль Анани
ЦФ
4-2-3-1
46
Сиригу
17
Максвелл
33
Алекс
22
Арман
13
Жалле
6
Верратти
8
Матюиди
22
Лавесси
15
Пасторе
7
Моура
11
Ибрагимович
4-3-2-1
30
Манданда
16
Фанни
63
Н'Кулу
2
Мендес
21
Морель
20
Кадир
8
Бартон
15
Ромао
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Жиньяк
6
Верратти
8
Шантом
8
Шантом
6
Верратти
15
Пасторе
32
Бекхэм
32
Бекхэм
15
Пасторе
7
Моура
7
Менез
7
Менез
7
Моура
20
Кадир
28
Сугу
28
Сугу
20
Кадир
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
33
Ашиль Анани
ЦФ
24
Раффидин Абдулла
ОП
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
Главный тренер
Эли Боп
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
33
Ашиль Анани
ЦФ
24
Раффидин Абдулла
ОП
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эли Боп
Статистика матча ПСЖ - Марсель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Парк де Пренс
Новости команд
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ПСЖ
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