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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 16 декабря 2012
ПСЖ
16.12.2012, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 0
Завершен
Лион
45+2'
Б. Матюиди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
Замена
С. Арман
️️️️
Э. Лавесси
89'
Замена
К. Шантом
️️️️
Ж. Менез
86'
85'
Замена
Я. Бензия
️️️️
Б. Гомис
84'
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
Ж. Менез
80'
Желтая карточка
С. Сиригу
71'
56'
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:0!
Б. Матюиди
Пас отдал
З. Ибрагимович
45'
+2
Желтая карточка
Т. Силва
36'
31'
Желтая карточка
Г. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
8
Тиаго Мотта
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
7
Жереми Менез
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
9
Лисандро
(К)
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Геида Фофана
ОП
10
Стид Мальбранк
ЦП
7
Мишел Бастос
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
4-2-1-3
46
Сиригу
17
Максвелл
3
Силва
12
Сахо
13
Жалле
8
Матюиди
8
Мотта
15
Пасторе
11
Ибрагимович
22
Лавесси
7
Менез
4-2-1-2-1
1
Веркутр
15
Ревейер
6
Ловрен
4
Бишевац
14
Умтити
25
Гоналон
6
Фофана
10
Мальбранк
7
Бастос
9
Лисандро
18
Гомис
22
Лавесси
22
Арман
22
Арман
22
Лавесси
7
Менез
8
Шантом
8
Шантом
7
Менез
18
Гомис
8
Бензия
8
Бензия
18
Гомис
10
Мальбранк
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
10
Мальбранк
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Антони Лопеш
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Лопеш
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Реми Гард
Статистика матча ПСЖ - Лион
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
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