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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Шальке-04
Ганновер-96 - Шальке-04: обзор матча 26 августа 2012
Ганновер-96
26.08.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
44'
Фелипе
80'
А. Никчи
52'
К. Хунтелаар
64'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Шальке-04
80'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Ю. Дракслер
ГОЛ! 2:2!
А. Никчи
Пас отдал
Я. Шлаудрафф
80'
Замена
А. Никчи
️️️️
Фелипе
77'
Замена
С. Хусти
️️️️
С. Пинту
69'
Замена
А. Собич
️️️️
Д. Я Конан
65'
64'
ГОЛ! 1:2!
Л. Холтби
Пас отдал
Д. Джонс
55'
Желтая карточка
Л. Холтби
54'
Желтая карточка
Д. Джонс
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Л. Холтби
ГОЛ! 1:0!
Фелипе
Пас отдал
К. Пандер
44'
29'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Л. Штиндль
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
18
Сержиу Пинту
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
33
Янник Шульце
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
16
Эду
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
3-4-1-2
20
Цилер
5
Эггиманн
20
Фелипе
6
Черундоло
24
Пандер
24
Шмидебах
18
Пинту
2
Андреасен
13
Штиндль
11
Конан
13
Шлаудрафф
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
2
Учида
14
Пападопулос
32
Матип
28
Фукс
33
Нойштедтер
90
Холтби
13
Джонс
7
Дракслер
21
Хунтелаар
19
Марика
18
Пинту
9
Хусти
9
Хусти
18
Пинту
20
Фелипе
30
Никчи
30
Никчи
20
Фелипе
11
Конан
9
Собич
9
Собич
11
Конан
7
Дракслер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Дракслер
Остались в запасе
Ганновер-96
Шальке-04
33
Янник Шульце
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
16
Эду
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
33
Янник Шульце
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
16
Эду
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Ганновер-96 - Шальке-04
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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