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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Томь
Локомотив - Томь: обзор матча 10 мая 2008
Локомотив
10.05.2008, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Томь
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Матчи команд
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23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
С.Романов
И.Писанко (оба - Новосибирск)
Делегат:
А.Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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