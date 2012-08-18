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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Реймс
Бастия - Реймс: обзор матча 18 августа 2012
Бастия
18.08.2012, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 1
Завершен
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Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
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Реймс
«Реал» нашел преемника для Куртуа
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5 мая
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20 марта
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«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
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6 февраля
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