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Расписание матчей
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Сатурн - Химки
Сатурн - Химки: обзор матча 03 мая 2008
Сатурн
03.05.2008, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Химки
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Матчи команд
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27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
С. Французов
В. Кулагин (оба – Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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