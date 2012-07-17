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Улисc - Шериф
Улисc - Шериф: обзор матча 17 июля 2012
Улисc
17.07.2012, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шериф
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Улисc - Шериф
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Улисc
Лига Европы, 1 раунд
Улисc
1 : 3
09.07.2015
Биркиркара
Лига Европы, 1 раунд
Биркиркара
0 : 0
02.07.2015
Улисc
Товарищеские матчи
Спартак
3 : 1
14.02.2015
Улисc
Товарищеские матчи
Локомотив
4 : 0
24.01.2015
Улисc
Лига чемпионов, 2 раунд
Шериф
1 : 0
24.07.2012
Улисc
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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