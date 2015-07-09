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Лига Европы 2026/2027
Улисc - Биркиркара
Улисc - Биркиркара: обзор матча 09 июля 2015
Улисc
09.07.2015, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Биркиркара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Улисc - Биркиркара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Улисc
Лига Европы, 1 раунд
Улисc
1 : 3
09.07.2015
Биркиркара
Лига Европы, 1 раунд
Биркиркара
0 : 0
02.07.2015
Улисc
Товарищеские матчи
Спартак
3 : 1
14.02.2015
Улисc
Товарищеские матчи
Локомотив
4 : 0
24.01.2015
Улисc
Лига чемпионов, 2 раунд
Шериф
1 : 0
24.07.2012
Улисc
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Петрокуб
3 : 0
17.07.2025
Биркиркара
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 0
10.07.2025
Петрокуб
Лига конференций, 1 раунд
Биркиркара
1 : 2
20.07.2023
Марибор
Лига конференций, 1 раунд
Марибор
1 : 1
13.07.2023
Биркиркара
Лига конференций, 2 раунд
Биркиркара
1 : 0
29.07.2021
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«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:40
Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»
2016.08.05 08:56
Куасси: «Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли»
2016.08.05 01:19
1
Сергей Петров: «Не знаю, откуда взялась информация про допинг. Я «чистый»
2016.08.04 23:16
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