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Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 04 мая 2013
Тоттенхэм
04.05.2013, суббота, 18:30
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Саутгемптон
86'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
К. Уокер
86'
80'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
А. Лаллана
73'
Желтая карточка
С. Дэвис
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
К. Демпси
72'
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
71'
65'
Замена
Э. Маюка
️️️️
Жули
Замена
Э. Адебайор
️️️️
А. Леннон
60'
Замена
Л. Холтби
️️️️
М. Дембеле
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
14
Вертонген
2
Уокер
23
Хаддлстоун
2
Демпси
8
Дембеле
12
Леннон
18
Бэйл
9
Дефо
4-3-1-2
1
Боруц
17
Клайн
6
Фонте
26
Хойвельд
23
Шоу
10
Дэвис
4
Корк
21
Жули
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
8
Дембеле
90
Холтби
90
Холтби
8
Дембеле
2
Демпси
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
2
Демпси
12
Леннон
25
Адебайор
25
Адебайор
12
Леннон
10
Лаллана
40
Панчеон
40
Панчеон
10
Лаллана
21
Жули
24
Маюка
24
Маюка
21
Жули
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
Остались в запасе
16
Стив Де Риддер
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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