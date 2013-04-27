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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 27 апреля 2013
Саутгемптон
27.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 3
Завершен
Вест Бромвич
6'
М. Фортуне
67'
Р. Лукаку
77'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
89'
Замена
М. Розенберг
️️️️
Ш. Лонг
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Р. Ламберт
86'
85'
Замена
Д. Томас
️️️️
Р. Лукаку
Красная карточка
Д. Фокс
82'
79'
Замена
Б. Джонс
️️️️
Д. Моррисон
77'
ГОЛ! 0:3!
Ш. Лонг
Пас отдал
Р. Лукаку
70'
Красная карточка
М. Фортуне
Красная карточка
Г. Рамирес
70'
Замена
Э. Маюка
️️️️
А. Лаллана
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Фортуне
65'
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Желтая карточка
Д. Фокс
54'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Корк
46'
34'
Желтая карточка
К. Якоб
Желтая карточка
Й. Хойвельд
28'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Фортуне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Жули
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
4
Йошида
26
Хойвельд
13
Фокс
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
4-3-3
12
Фостер
18
Рид
13
Ольссон
24
Риджуэлл
36
Маколи
7
Моррисон
18
Дорранс
22
Якоб
9
Лукаку
7
Лонг
32
Фортуне
17
Ламберт
6
Фонте
6
Фонте
17
Ламберт
4
Корк
11
Рамирес
11
Рамирес
4
Корк
10
Лаллана
24
Маюка
24
Маюка
10
Лаллана
7
Моррисон
2
Джонс
2
Джонс
7
Моррисон
9
Лукаку
7
Томас
7
Томас
9
Лукаку
7
Лонг
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Лонг
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Жули
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Вегар Форрен
ЦЗ
21
Жули
ЛП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
2
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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