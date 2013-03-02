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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
Манчестер Юнайтед - Норвич Сити: обзор матча 02 марта 2013
Манчестер Юнайтед
02.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Норвич Сити
45+1'
С. Кагава
76'
С. Кагава
85'
С. Кагава
87'
У. Руни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
ГОЛ! 4:0!
У. Руни
87'
ГОЛ! 3:0!
С. Кагава
Пас отдал
У. Руни
85'
80'
Желтая карточка
М. Тернер
ГОЛ! 2:0!
С. Кагава
Пас отдал
У. Руни
76'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
Андерсон
74'
73'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Снодграсс
72'
Желтая карточка
Б. Джонсон
71'
Замена
К. Камара
️️️️
В. Хулахан
68'
Желтая карточка
Х. Гарридо
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. ван Перси
65'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Снодграсс
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Пас отдал
Р. ван Перси
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ПЗ
28
Андерсон
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ПЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Весли Хулахан
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
27
Грант Холт
(К)
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Том Клеверли
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Норвич Сити
1
Ли Камп
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Дэвид Фокс
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
27
Эвра
15
Видич
35
Эванс
6
Смоллинг
28
Андерсон
16
Кэррик
25
Валенсия
10
Кагава
32
Руни
32
ван Перси
4-4-1-1
31
Банн
16
Мартин
4
Бассонг
6
Тернер
22
Гарридо
23
Снодграсс
16
Хаусон
4
Джонсон
13
Пилкингтон
14
Хулахан
27
Холт
28
Андерсон
8
Клеверли
8
Клеверли
28
Андерсон
32
ван Перси
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
ван Перси
23
Снодграсс
17
Беннетт
17
Беннетт
23
Снодграсс
14
Хулахан
85
Камара
85
Камара
14
Хулахан
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
1
Ли Камп
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Ли Камп
ВР
23
Марк Тирней
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Норвич Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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