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Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 24 февраля 2013
Ньюкасл
24.02.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
4 : 2
Завершен
Саутгемптон
33'
М. Сиссоко
42'
П. Сиссе
67'
Й. Кабай (П)
79'
Й. Хойвельд (АГ)
3'
М. Шнейдерлен
50'
Р. Ламберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
87'
Желтая карточка
Г. Рамирес
Замена
В. Анита
️️️️
Й. Гуффран
87'
81'
Замена
Д. Панчеон
️️️️
Д. Родригес
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Й. Хойвельд
Пас отдал
Д. Сантон
79'
Замена
Д. Перч
️️️️
Й. Кабай
77'
74'
Желтая карточка
М. Йошида
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Й. Кабай
Пас отдал
М. Дебюши
67'
65'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
С. Дэвис
57'
Замена
Д. Фокс
️️️️
Л. Шоу
50'
ГОЛ! 2:2!
Р. Ламберт
Пас отдал
А. Лаллана
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
Ф. Колоччини
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Р. Эллиот
42'
41'
Желтая карточка
Л. Шоу
ГОЛ! 1:1!
М. Сиссоко
33'
25'
Желтая карточка
Д. Родригес
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Р. Ламберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-4-2
33
Эллиот
26
Дебюши
2
Колоччини
27
Тэйлор
18
Сантон
18
Гутьеррес
24
Тиоте
29
Кабай
17
Сиссоко
61
Сиссе
94
Гуффран
4-1-2-1-2
1
Боруц
17
Клайн
4
Йошида
26
Хойвельд
23
Шоу
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
2
Колоччини
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
2
Колоччини
29
Кабай
24
Перч
24
Перч
29
Кабай
94
Гуффран
6
Анита
6
Анита
94
Гуффран
23
Шоу
13
Фокс
13
Фокс
23
Шоу
16
Родригес
40
Панчеон
40
Панчеон
16
Родригес
10
Дэвис
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Дэвис
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
31
Джейк Анвик
ВР
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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