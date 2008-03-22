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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Томь
Спартак - Томь: обзор матча 22 марта 2008
Спартак
22.03.2008, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Томь
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Статистика матча Спартак - Томь
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Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
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18.10.2026
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Россия. ФНЛ, 34 тур
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1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Помощники судьи:
С. Барабаш (Ставрополь)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
25000 из 89318 зрителей (27%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 18:25 (прямая); "НТВ+ Классика" 18:15 (прямая)
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