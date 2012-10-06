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Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 06 октября 2012
Вест Бромвич
06.10.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
5'
Д. Моррисон
22'
З. Гера
85'
Ю. Мулумбу
35'
А. Таарабт
90+1'
Э. Гранеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Э. Гранеро
Пас отдал
П. Джи Сун
89'
Желтая карточка
Д. Макки
ГОЛ! 3:1!
Ю. Мулумбу
Пас отдал
Г. Хара
85'
71'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
С. Мбиа
Замена
М. Розенберг
️️️️
П. Одемвингие
62'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Ш. Лонг
62'
58'
Замена
Д. Макки
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Хилл
Замена
Г. Хара
️️️️
Г. Тамаш
46'
45'
+1
Желтая карточка
П. Джи Сун
35'
ГОЛ! 2:1!
А. Таарабт
Пас отдал
Э. Гранеро
Желтая карточка
Г. Тамаш
25'
ГОЛ! 2:0!
З. Гера
Пас отдал
Д. Моррисон
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Моррисон
Пас отдал
Ш. Лонг
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
49
Адель Таарабт
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-1-2
12
Фостер
3
Попов
30
Тамаш
36
Маколи
13
Ольссон
22
Якоб
21
Мулумбу
7
Моррисон
20
Гера
7
Лонг
27
Одемвингие
4-5-1
20
Сезар
3
Босингва
6
Хилл
35
Фердинанд
17
Нельсен
49
Таарабт
98
Райт-Филлипс
25
Мбиа
23
Гранеро
33
Пак Джи Сун
25
Замора
30
Тамаш
18
Хара
18
Хара
30
Тамаш
27
Одемвингие
9
Розенберг
9
Розенберг
27
Одемвингие
7
Лонг
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Лонг
6
Хилл
2
Траоре
2
Траоре
6
Хилл
25
Мбиа
30
Хойлетт
30
Хойлетт
25
Мбиа
98
Райт-Филлипс
12
Макки
12
Макки
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Хоуторнс
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