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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Ванкувер Уайткепс
Торонто - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 12 июля 2012
Торонто
12.07.2012, четверг, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торонто - Ванкувер Уайткепс
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0
0
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0
0
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
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29.10.2026
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24.10.2026
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США. МЛС, 31 тур
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0 : 2
18.10.2026
Торонто
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США. МЛС, 35 тур
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0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
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4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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