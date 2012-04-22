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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 22 апреля 2012
Колорадо
22.04.2012, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Колорадо - Лос-Анджелес Гэлакси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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