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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити: обзор матча 18 сентября 2011
Реал Солт-Лейк
18.09.2011, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
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Статистика матча Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
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Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
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3
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5 ноября
1
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29 октября
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
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31 августа
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
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