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Амкар-Пермь - Крылья Советов
Амкар-Пермь - Крылья Советов: обзор матча 08 декабря 2012
Амкар-Пермь
08.12.2012, суббота, 12:00
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
6'
И. Черенчиков (АГ)
38'
А. Елисеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Крылья Советов
85'
Замена
К. Кертанов
️️️️
Кабайеро
Замена
В. Гришин
️️️️
М. Брезнаник
75'
48'
Желтая карточка
Д. Верховцов
Замена
М. Якубко
️️️️
И. Пикущак
46'
Вторая желтая
А. Семенов
40'
Замена
М. Брезнаник
️️️️
Д. Нийхолт
39'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Елисеев
Пас отдал
Кабайеро
Желтая карточка
А. Семенов
26'
24'
Замена
Д. Голубев
️️️️
С. Корниленко
20'
Травма
С. Корниленко
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Черенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
1
Сергей Волков
ЛП
32
Джанлука Нийхолт
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ПЗ
28
Роман Григорян
ЛП
4
Александр Елисеев
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
9
Кабайеро
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
32
Михал Брезнаник
ЛЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
10
Себайос
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
4-1-4-1
42
Нарубин
3
Мияилович
13
Семенов
79
Черенчиков
14
Сираков
32
Нийхолт
1
Волков
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
10
Пикущак
4-1-4-1
16
Веремко
0
Таранов
24
Епуряну
13
Верховцов
6
Телес
4
Елисеев
9
Кабайеро
32
Баляйкин
84
Воробьев
28
Григорян
12
Корниленко
32
Нийхолт
32
Брезнаник
32
Брезнаник
32
Нийхолт
Брезнаник
28
Гришин
28
Гришин
Брезнаник
10
Пикущак
26
Якубко
26
Якубко
10
Пикущак
9
Кабайеро
18
Кертанов
18
Кертанов
9
Кабайеро
12
Корниленко
92
Голубев
92
Голубев
12
Корниленко
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Крылья Советов
1
Роман Герус
ВР
13
Митар Новакович
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Николай Трубачев
17
Сергей Сипатов
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
10
Себайос
ЦП
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
13
Митар Новакович
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
1
Денис Вавилин
ВР
10
Себайос
ЦП
Главный тренер
Николай Трубачев
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Амкар-Пермь - Крылья Советов
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
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1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 11:45 (прямая)
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