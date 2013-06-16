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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мозамбик - Египет
Мозамбик - Египет: обзор матча 16 июня 2013
Мозамбик
16.06.2013, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа G, 5 тур
0 : 1
Завершен
Египет
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Статистика матча Мозамбик - Египет
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0
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Матчи команд
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
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Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
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