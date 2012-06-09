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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Габон - Буркина-Фасо
Габон - Буркина-Фасо: обзор матча 09 июня 2012
Габон
09.06.2012, суббота, 18:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Габон - Буркина-Фасо
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0
0
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0
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
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Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
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Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Стадион:
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