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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Северная Ирландия
Нидерланды - Северная Ирландия: обзор матча 02 июня 2012
Нидерланды
02.06.2012, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 0
Завершен
Северная Ирландия
11'
Р. ван Перси
15'
У. Снейдер
29'
Р. ван Перси (П)
37'
И. Афеллай
51'
И. Афеллай
78'
Р. Влаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Северная Ирландия
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
А. Роббен
82'
81'
Замена
Д. Хили
️️️️
Ш. Фергюсон
Замена
С. Схаарс
️️️️
Й. Виллемс
78'
ГОЛ! 6:0!
Р. Влаар
Пас отдал
И. Афеллай
78'
Замена
Д. Кейт
️️️️
У. Снейдер
70'
63'
Замена
Р. Макардл
️️️️
М. Дафф
62'
Травма
М. Дафф
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
57'
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
М. ван Боммел
57'
56'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Э. Литтл
ГОЛ! 5:0!
И. Афеллай
Пас отдал
Р. ван Перси
51'
46'
Замена
Д. Карсон
️️️️
Г. МакКэнн
46'
Замена
Р. МакГиверн
️️️️
Д. Лафферти
46'
Замена
Р. Кэрролл
️️️️
Л. Камп
ГОЛ! 4:0!
И. Афеллай
Пас отдал
Р. ван Перси
37'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. ван Перси
29'
16'
Желтая карточка
Л. Ходсон
ГОЛ! 2:0!
У. Снейдер
15'
14'
Желтая карточка
М. Дафф
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
У. Снейдер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Ибрагим Афеллай
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
11
Арьен Роббен
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Северная Ирландия
1
Ли Камп
ВР
0
Дэнни Лафферти
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
6
Джеймс МакПэйк
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЛП
16
Оливер Норвуд
ЦП
10
Грант МакКэнн
ЦП
14
Сэмми Клинган
(К)
ЦП
0
Эндрю Литтл
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Вилфред Баума
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
15
Колин Коатес
ЦЗ
18
Рори Макардл
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
13
Джош Карсон
ЦП
19
Джефф Хьюз
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
18
Джош МакКвойд
ЦФ
14
Дэвид Хили
ЦФ
22
Рори Доннелли
ЦФ
4-2-3-1
1
Стекеленбург
5
Виллемс
0
Влаар
3
Хейтинга
2
ван дер Вил
6
ван Боммел
6
Де Йонг
8
Афеллай
10
Снейдер
11
Роббен
9
ван Перси
4-5-1
1
Камп
22
Ходсон
4
Дафф
6
МакПэйк
0
Лафферти
0
Литтл
16
Норвуд
10
МакКэнн
14
Клинган
3
Фергюсон
9
Григг
5
Виллемс
14
Схаарс
14
Схаарс
5
Виллемс
6
ван Боммел
0
ван дер Ваарт
0
ван дер Ваарт
6
ван Боммел
10
Снейдер
0
Кейт
0
Кейт
10
Снейдер
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
11
Роббен
17
Нарсинг
17
Нарсинг
11
Роббен
3
Фергюсон
14
Хили
14
Хили
3
Фергюсон
10
МакКэнн
13
Карсон
13
Карсон
10
МакКэнн
1
Камп
12
Кэрролл
12
Кэрролл
1
Камп
4
Дафф
18
Макардл
18
Макардл
4
Дафф
0
Лафферти
3
МакГиверн
3
МакГиверн
0
Лафферти
0
Литтл
7
МакГинн
7
МакГинн
0
Литтл
Остались в запасе
Нидерланды
Северная Ирландия
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Вилфред Баума
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
15
Колин Коатес
ЦЗ
18
Джош МакКвойд
ЦФ
22
Рори Доннелли
ЦФ
19
Джефф Хьюз
ЦП
23
Алан Маннус
ВР
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
22
Михел Ворм
ВР
5
Вилфред Баума
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
16
Кевин Строотман
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
15
Колин Коатес
ЦЗ
18
Джош МакКвойд
ЦФ
22
Рори Доннелли
ЦФ
19
Джефф Хьюз
ЦП
23
Алан Маннус
ВР
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Нидерланды - Северная Ирландия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Франция
3 : 1
08.06.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"Россия-2" 21:50 (прямая)
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