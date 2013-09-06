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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Сан-Марино
Украина - Сан-Марино: обзор матча 06 сентября 2013
Украина
06.09.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
9 : 0
Завершен
Сан-Марино
10'
М. Девич
25'
Е. Селезнев
31'
Эдмар
45+1'
Е. Хачериди
49'
Е. Коноплянка
53'
Е. Хачериди
62'
Р. Безус
73'
А. Федецкий
90+3'
Я. Ракицкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Сан-Марино
ГОЛ! 9:0!
Я. Ракицкий
90'
+3
86'
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
А. Гасперони
Желтая карточка
Е. Хачериди
81'
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
А. Ярмоленко
74'
ГОЛ! 8:0!
А. Федецкий
Пас отдал
О. Гусев
73'
68'
Замена
Л. Бускарини
️️️️
М. Коппини
67'
Желтая карточка
Ф. Витаиоли
ГОЛ! 7:0!
Р. Безус
Пас отдал
А. Ярмоленко
62'
Замена
О. Гусев
️️️️
В. Шевчук
60'
Замена
Р. Безус
️️️️
А. Тимощук
59'
55'
Замена
Д. Боллини
️️️️
К. Валентини
ГОЛ! 6:0!
Е. Хачериди
53'
ГОЛ! 5:0!
Е. Коноплянка
49'
47'
Желтая карточка
К. Валентини
ГОЛ! 4:0!
Е. Хачериди
Пас отдал
Е. Коноплянка
45'
+1
40'
Желтая карточка
М. Коппини
33'
Желтая карточка
Д. Симончини
ГОЛ! 3:0!
Эдмар
31'
ГОЛ! 2:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Е. Хачериди
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Девич
Пас отдал
Эдмар
10'
Желтая карточка
М. Девич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
(К)
ЦП
21
Эдмар
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
22
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Сан-Марино
0
Федерико Валентини
ВР
3
Мирко Палацци
ЛЗ
6
Габриэле Дженгини
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
22
Карло Валентини
ПЗ
8
Алекс Гасперони
ЛП
8
Маттео Коппини
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ПП
20
Анди Сельва
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Украина
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
18
Дмитрий Гречишкин
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
6
Александр Ковпак
ЦФ
Сан-Марино
12
Маттиа Манцароли
ВР
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
15
Джанлука Боллини
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
18
Пьетро Кальцолари
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
4-3-1-2
12
Пятов
13
Шевчук
3
Хачериди
20
Ракицкий
17
Федецкий
4
Тимощук
21
Эдмар
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
22
Девич
11
Селезнев
3-2-4-1
0
Валентини
6
Дженгини
6
Симончини
4
Витаиоли
22
Валентини
3
Палацци
7
Витаиоли
8
Коппини
14
Червеллини
8
Гасперони
20
Сельва
7
Ярмоленко
15
Хомченовский
15
Хомченовский
7
Ярмоленко
4
Тимощук
18
Безус
18
Безус
4
Тимощук
13
Шевчук
9
Гусев
9
Гусев
13
Шевчук
8
Коппини
13
Бускарини
13
Бускарини
8
Коппини
22
Валентини
15
Боллини
15
Боллини
22
Валентини
8
Гасперони
19
Ринальди
19
Ринальди
8
Гасперони
Остались в запасе
Украина
Сан-Марино
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Дмитрий Гречишкин
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
6
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
18
Пьетро Кальцолари
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
12
Маттиа Манцароли
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Дмитрий Гречишкин
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
6
Александр Ковпак
ЦФ
Остались в запасе
18
Пьетро Кальцолари
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
12
Маттиа Манцароли
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Украина - Сан-Марино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Нил Дойл
(Дублин)
Стадион:
Арена-Львов
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