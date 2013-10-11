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Судьи
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)

Англия - Черногория

11.10.2013, Пятница, 23:00 мск Лондон, стадион Уэмбли Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа Англия - Черногория
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа H

26 марта, вторник 23:59 Черногория 1:1 Англия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа G
11 тур
7 октября, пятница 23:00 Черногория 2:2 Англия
4 тур
12 октября, вторник 23:00 Англия 0:0 Черногория
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 10 6 4 0 31:4 +27 22
2. Украина 10 6 3 1 28:4 +24 21
3. Черногория 10 4 3 3 18:17 +1 15
4. Польша 10 3 4 3 18:12 +6 13
5. Молдавия 10 3 2 5 12:17 -5 11
6. Сан-Марино 10 0 0 10 1:54 -53 0
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