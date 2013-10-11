Англия - Черногория

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|26 марта, вторник
|23:59
|Черногория
|1:1
|Англия
|
|26 марта, вторник
|23:59
|Черногория
|1:1
|Англия
|11 тур
|7 октября, пятница
|23:00
|Черногория
|2:2
|Англия
|4 тур
|12 октября, вторник
|23:00
|Англия
|0:0
|Черногория
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|10
|6
|4
|0
|31:4
|+27
|22
|2.
|Украина
|10
|6
|3
|1
|28:4
|+24
|21
|3.
|Черногория
|10
|4
|3
|3
|18:17
|+1
|15
|4.
|Польша
|10
|3
|4
|3
|18:12
|+6
|13
|5.
|Молдавия
|10
|3
|2
|5
|12:17
|-5
|11
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1:54
|-53
|0