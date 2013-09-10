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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Турция
Румыния - Турция: обзор матча 10 сентября 2013
Румыния
10.09.2013, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 2
Завершен
Турция
22'
Б. Йылмаз
90+5'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Турция
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Эрдинг
Пас отдал
М. Топал
90'
Замена
Э. Гулум
️️️️
У. Булут
84'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Г. Торе
Замена
Г. Букур
️️️️
К. Тэнасе
78'
72'
Замена
О. Шахан
️️️️
Б. Йылмаз
70'
Желтая карточка
А. Туран
65'
Желтая карточка
В. Демирель
Замена
А. Попа
️️️️
Г. Торже
46'
Замена
А. Максим
️️️️
Ч. Марика
46'
Желтая карточка
Р. Рац
40'
22'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Эркин
1'
Желтая карточка
С. Кайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
11
Габриэль Торже
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
10
Арда Туран
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
17
Георге Букур
ЛП
0
Ионуц Нягу
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
0
Мариуш Алексе
ПП
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-4-2
12
Тэтэрушану
3
Рац
21
Кирикеш
2
Мэцел
15
Гоян
10
Тэнасе
5
Хобан
8
Пинтилий
11
Торже
19
Станку
0
Марика
4-4-2
1
Демирель
2
Кайя
7
Генюл
4
Топрак
18
Эркин
8
Инан
15
Топал
11
Торе
10
Туран
9
Булут
17
Йылмаз
10
Тэнасе
17
Букур
17
Букур
10
Тэнасе
11
Торже
20
Попа
20
Попа
11
Торже
0
Марика
10
Максим
10
Максим
0
Марика
9
Булут
22
Гулум
22
Гулум
9
Булут
17
Йылмаз
5
Шахан
5
Шахан
17
Йылмаз
11
Торе
0
Эрдинг
0
Эрдинг
11
Торе
Остались в запасе
Румыния
Турция
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Ионуц Нягу
ЦП
1
Богдан Лобонц
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
0
Мариуш Алексе
ПП
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Ионуц Нягу
ЦП
1
Богдан Лобонц
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
0
Мариуш Алексе
ПП
Остались в запасе
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
1
Толга Зенгин
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Айкут Демир
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
0
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Румыния - Турция
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Национальный
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