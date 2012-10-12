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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Румыния
Турция - Румыния: обзор матча 12 октября 2012
Турция
12.10.2012, пятница, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 1
Завершен
Румыния
45'
Г. Теодор Грозав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Румыния
81'
Замена
А. Муту
️️️️
Б. Станку
Замена
Н. Шахин
️️️️
Э. Белезоглу
80'
79'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
Ч. Марика
Замена
Э. Чолак
️️️️
С. Сарарер
69'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Х. Алтынтоп
61'
49'
Желтая карточка
Д. Гоян
49'
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Г. Теодор Грозав
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Теодор Грозав
Пас отдал
М. Пинтилий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
15
Мехмет Топал
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
21
Эмре Чолак
ЦП
11
Тунай Торун
ПВ
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
11
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Костин Лазэр
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
10
Адриан Муту
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
4-4-1-1
1
Демирель
3
Али Калдырым
7
Генюл
4
Топрак
2
Кайя
15
Топал
10
Туран
0
Белезоглу
6
Алтынтоп
23
Сарарер
9
Булут
4-1-3-2
12
Тэтэрушану
15
Гоян
0
Тамаш
21
Кирикеш
3
Рац
0
Бурчану
0
Грозав
11
Торже
8
Пинтилий
19
Станку
0
Марика
0
Белезоглу
7
Шахин
7
Шахин
0
Белезоглу
23
Сарарер
21
Чолак
21
Чолак
23
Сарарер
6
Алтынтоп
0
Эрдинг
0
Эрдинг
6
Алтынтоп
0
Грозав
11
Кочиш
11
Кочиш
0
Грозав
19
Станку
10
Муту
10
Муту
19
Станку
0
Марика
8
Кипчиу
8
Кипчиу
0
Марика
Остались в запасе
Турция
Румыния
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
11
Тунай Торун
ПВ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Костин Лазэр
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Дженк Генен
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
11
Тунай Торун
ПВ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
0
Костин Лазэр
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Турция - Румыния
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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