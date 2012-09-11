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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Нидерланды
Венгрия - Нидерланды: обзор матча 11 сентября 2012
Венгрия
11.09.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
1 : 4
Завершен
Нидерланды
7'
Б. Джуджак (П)
3'
Д. Ленс
19'
Б. Мартинс-Инди
53'
Д. Ленс
74'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Нидерланды
Замена
К. Немет
️️️️
З. Гера
88'
86'
Желтая карточка
А. Махер
78'
Замена
А. Махер
️️️️
К. Строотман
74'
ГОЛ! 1:4!
К. Хунтелаар
64'
Замена
Й. Матейсен
️️️️
Д. Ленс
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
А. Элек
61'
53'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ленс
46'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Т. Хайнал
️️️️
В. Коман
46'
Желтая карточка
Б. Джуджак
37'
Желтая карточка
Р. Юхас
29'
19'
ГОЛ! 1:2!
Б. Мартинс-Инди
Желтая карточка
Ж. Корчмар
18'
7'
Желтая карточка
Й. Класи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Джуджак
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
9
Владимир Коман
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
10
Золтан Гера
АП
9
Томаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
16
Йорди Класи
ПЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЛП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
16
Кевин Строотман
ПП
7
Джермейн Ленс
ЛФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
РФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
0
Габор Джиомбел
ЦП
0
Тамаш Колтаи
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
0
Петер Сакай
ПП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
15
Ник Виргевер
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Адам Махер
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-4-1-1
22
Богдан
21
Корчмар
0
Ванчак
0
Липтак
23
Юхас
7
Джуджак
8
Варга
6
Элек
9
Коман
10
Гера
9
Пришкин
4-3-3
1
Стекеленбург
16
Класи
0
Влаар
4
Мартинс-Инди
5
Виллемс
16
Строотман
10
Снейдер
12
ван Рейн
17
Нарсинг
9
ван Перси
7
Ленс
9
Коман
15
Хайнал
15
Хайнал
9
Коман
6
Элек
13
Гьюрчо
13
Гьюрчо
6
Элек
10
Гера
11
Немет
11
Немет
10
Гера
7
Ленс
14
Матейсен
14
Матейсен
7
Ленс
16
Строотман
0
Махер
0
Махер
16
Строотман
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
Остались в запасе
Венгрия
Нидерланды
0
Габор Джиомбел
ЦП
0
Тамаш Колтаи
ЦП
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
0
Петер Сакай
ПП
Главный тренер
Шандор Эгервари
22
Михел Ворм
ВР
15
Ник Виргевер
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
0
Габор Джиомбел
ЦП
0
Тамаш Колтаи
ЦП
1
Габор Кирай
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
14
Жолт Лацко
ЛЗ
14
Петер Халмоши
ЛП
0
Петер Сакай
ПП
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
15
Ник Виргевер
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Шандор Эгервари
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Венгрия - Нидерланды
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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