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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Хорватия
Шотландия - Хорватия: обзор матча 15 октября 2013
Шотландия
15.10.2013, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
2 : 0
Завершен
Хорватия
28'
Р. Снодграсс
73'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Хорватия
Замена
К. Бурк
️️️️
Б. Беннэн
89'
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Р. Снодграсс
82'
80'
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Манджукич
Замена
Г. Дорранс
️️️️
И. Анья
77'
ГОЛ! 2:0!
С. Нейсмит
73'
69'
Замена
И. Перишич
️️️️
Н. Кранчар
59'
Замена
Эдуардо
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
Д. Моррисон
55'
46'
Желтая карточка
О. Вукоевич
ГОЛ! 1:0!
Р. Снодграсс
Пас отдал
Ч. Малгрю
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
4
Расселл Мартин
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Икечи Анья
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Стивен Хаммелл
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
16
Грэм Дорранс
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Крэйг Брайсон
ЦП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
19
Джордж Бойд
ЦФ
0
Росс МакКормак
ЦФ
Хорватия
12
Дарио Крешич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Марио Малоча
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Ариян Адеми
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
4-5-1
0
МакГрегор
4
Мартин
2
Хаттон
5
Хэнли
4
Малгрю
17
Беннэн
11
Анья
7
Моррисон
8
Браун
7
Снодграсс
10
Нейсмит
3-2-3-2
1
Плетикоса
6
Ловрен
5
Чорлука
3
Стринич
11
Срна
21
Вида
19
Кранчар
8
Вукоевич
10
Модрич
16
Калинич
17
Манджукич
11
Анья
16
Дорранс
16
Дорранс
11
Анья
17
Беннэн
20
Бурк
20
Бурк
17
Беннэн
7
Снодграсс
18
МакАртур
18
МакАртур
7
Снодграсс
19
Кранчар
14
Перишич
14
Перишич
19
Кранчар
16
Калинич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
16
Калинич
17
Манджукич
0
Елавич
0
Елавич
17
Манджукич
Остались в запасе
Шотландия
Хорватия
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Стивен Хаммелл
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Крэйг Брайсон
ЦП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
19
Джордж Бойд
ЦФ
0
Росс МакКормак
ЦФ
12
Дарио Крешич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Марио Малоча
ЦЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Остались в запасе
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Стивен Хаммелл
ЛЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Крэйг Брайсон
ЦП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
19
Джордж Бойд
ЦФ
0
Росс МакКормак
ЦФ
Остались в запасе
12
Дарио Крешич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
0
Марио Малоча
ЦЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Шотландия - Хорватия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Хэмпден Парк
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