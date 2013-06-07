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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Шотландия
Хорватия - Шотландия: обзор матча 07 июня 2013
Хорватия
07.06.2013, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
0 : 1
Завершен
Шотландия
26'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Шотландия
90'
+1
Желтая карточка
С. Уиттакер
Замена
Н. Кранчар
️️️️
М. Манджукич
87'
78'
Желтая карточка
Д. МакАртур
Желтая карточка
И. Ракитич
77'
75'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Ш. Мэлони
Замена
Н. Калинич
️️️️
И. Стринич
70'
64'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Л. Гриффитс
63'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Б. Беннэн
Замена
Эдуардо
️️️️
И. Перишич
55'
45'
+2
Желтая карточка
А. МакГрегор
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Снодграсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
19
Саммир
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
4
Расселл Мартин
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Ален Халилович
АП
22
Эдуардо
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
0
Никица Елавич
ЦФ
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
0
Стивен Хаммелл
ЛЗ
20
Райан Джек
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
0
Крэйг Конвэй
ЦФ
0
Тони Уотт
ЦФ
4-3-1-2
1
Плетикоса
13
Шильденфельд
3
Шимунич
3
Стринич
11
Срна
8
Ковачич
19
Саммир
7
Ракитич
14
Перишич
18
Олич
17
Манджукич
4-5-1
0
МакГрегор
5
Хэнли
2
Хаттон
3
Уиттакер
4
Мартин
7
Снодграсс
18
МакАртур
17
Беннэн
7
Моррисон
6
Мэлони
20
Гриффитс
17
Манджукич
19
Кранчар
19
Кранчар
17
Манджукич
14
Перишич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
14
Перишич
3
Стринич
16
Калинич
16
Калинич
3
Стринич
17
Беннэн
10
Нейсмит
10
Нейсмит
17
Беннэн
20
Гриффитс
18
Роудс
18
Роудс
20
Гриффитс
6
Мэлони
0
Конвэй
0
Конвэй
6
Мэлони
Остались в запасе
Хорватия
Шотландия
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Ален Халилович
АП
0
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
0
Стивен Хаммелл
ЛЗ
20
Райан Джек
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
0
Тони Уотт
ЦФ
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
12
Дарио Крешич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
15
Иво Иличевич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
8
Ален Халилович
АП
0
Никица Елавич
ЦФ
Остались в запасе
21
Мэттью Гилкс
ВР
1
Дэвид Маршалл
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
0
Стивен Хаммелл
ЛЗ
20
Райан Джек
ЦП
13
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
20
Крис Бурк
ЦП
0
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Игор Штимац
Статистика матча Хорватия - Шотландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Максимир
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