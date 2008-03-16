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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Динамо
Томь - Динамо: обзор матча 16 марта 2008
Томь
16.03.2008, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
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ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Целовальников О. (Астрахань)
Малородов А. (Саратов)
Делегат:
С.Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Труд
Посещаемость:
12500 из 15000 зрителей (83%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:15 (прямая)
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