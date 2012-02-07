Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Спарта
Динамо - Спарта: обзор матча 07 февраля 2012
Динамо
07.02.2012, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Спарта
75'
Ф. Смолов
31'
Л. Квеуке
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - Спарта
Желтая карточка
А. Юсупов
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
Замена
М. Слепичка
️️️️
А. Керич
Желтая карточка
А. Сапета
Замена
А. Сапета
️️️️
М. Ломич
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Кураньи
Замена
П. Нехайчик
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Семшов
Замена
З. Мисимович
️️️️
К. Нобоа
Замена
А. Гатагов
️️️️
А. Самедов
Замена
В. Рыков
️️️️
В. Гранат
Замена
Л. Фернандес
️️️️
А. Епуряну
Желтая карточка
М. Матейовски
Замена
Т. Прикрыл
️️️️
П. Кадержабек
Замена
Р. Березовский
️️️️
Е. Фролов
Замена
А. Кокорин
️️️️
Б. Джуджак
ГОЛ! 0:1!
Л. Квеуке
20'
Желтая карточка
П. Кадержабек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Спарта
44
Милан Свенгер
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
24
Властимил Видличка
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Томаш Запоточны
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
40
Андрей Керич
ЦФ
9
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Спарта
14
Томаш Прикрыл
ЦФ
10
Мирослав Слепичка
ЦФ
4-4-2
39
Фролов
32
Ломич
24
Епуряну
13
Гранат
24
Шитов
10
Джуджак
16
Нобоа
20
Семшов
19
Самедов
22
Кураньи
0
Воронин
3-2-2-2
44
Свенгер
24
Видличка
25
Холек
39
Ярошик
5
Запоточны
3
Памич
7
Крейчи
8
Матейовски
9
Квеуке
40
Керич
39
Фролов
21
Березовский
21
Березовский
39
Фролов
13
Гранат
44
Рыков
44
Рыков
13
Гранат
24
Епуряну
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Епуряну
0
Воронин
33
Нехайчик
33
Нехайчик
0
Воронин
19
Самедов
9
Гатагов
9
Гатагов
19
Самедов
20
Семшов
4
Юсупов
4
Юсупов
20
Семшов
32
Ломич
41
Сапета
41
Сапета
32
Ломич
16
Нобоа
8
Мисимович
8
Мисимович
16
Нобоа
22
Кураньи
90
Смолов
90
Смолов
22
Кураньи
10
Джуджак
9
Кокорин
9
Кокорин
10
Джуджак
3
Кадержабек
14
Прикрыл
14
Прикрыл
3
Кадержабек
40
Керич
10
Слепичка
10
Слепичка
40
Керич
Остались в запасе
Динамо
Спарта
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Динамо - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
ВТБ Арена
Новости команд
Все
Динамо
Спарта
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
14:29
2
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 15:16
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
51
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
14:29
2
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
Вчера, 15:16
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
Вчера, 11:58
51
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
Вчера, 10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спарта» – «Лиллестрeм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+