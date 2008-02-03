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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Нигерия
Гана - Нигерия: обзор матча 03 февраля 2008
Гана
03.02.2008, воскресенье, 20:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гана - Нигерия
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0
0
Желтые карточки
0
0
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