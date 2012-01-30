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Расписание матчей
Тромсе - Анжи
Тромсе - Анжи: обзор матча 30 января 2012
Тромсе
30.01.2012, понедельник, 19:00
Copa del Sol, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
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Личные встречи
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Статистика матча Тромсе - Анжи
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0
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Матчи команд
Тромсе
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Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
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1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
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1 : 1
11.10.2026
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Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
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1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Ла Манга
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая) "Россия 2" 21:15 (30 января, понедельник)
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