Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Челси
Куинз Парк Рейнджерс - Челси: обзор матча 28 января 2012
Куинз Парк Рейнджерс
28.01.2012, суббота, 16:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Челси
62'
Х. Мата (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Челси
+6
Желтая карточка
О. Ромеу
+1
Замена
М. Эссьен
️️️️
Х. Мата
Замена
Р. Халси
️️️️
А. Бузаки
Замена
О. Ромеу
️️️️
Рамирес
Травма
Рамирес
Желтая карточка
Э. Коул
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Мата
Замена
Ф. Македа
️️️️
Х. Хельгусон
Желтая карточка
Ш. Райт-Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
6
Клинт Хилл
ЛЗ
36
Люк Янг
ЦЗ
17
Фитц Холл
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ПЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
24
Томми Смит
АП
14
Акош Бузаки
ПП
22
Хейдар Хельгусон
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
7
Рамирес
ЛП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
13
Флоран Малуда
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
22
Хоган Эфрейм
ЦП
4
Шон Дерри
ЦП
20
Роб Халси
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-1-1
30
Кенни
6
Хилл
36
Янг
17
Холл
35
Фердинанд
98
Райт-Филлипс
8
Бартон
12
Макки
14
Бузаки
24
Смит
22
Хельгусон
4-3-1-2
1
Чех
4
Луис
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
13
Малуда
14
Мейрелеш
7
Рамирес
64
Мата
15
Старридж
9
Торрес
14
Бузаки
20
Халси
20
Халси
14
Бузаки
22
Хельгусон
9
Македа
9
Македа
22
Хельгусон
64
Мата
2
Эссьен
2
Эссьен
64
Мата
7
Рамирес
21
Ромеу
21
Ромеу
7
Рамирес
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
22
Хоган Эфрейм
ЦП
24
Радек Черны
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
22
Хоган Эфрейм
ЦП
24
Радек Черны
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
16
Брэдли Орр
ПЗ
4
Шон Дерри
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Лофтус Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:55 (прямая)
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Челси
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+