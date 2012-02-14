Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рубин - Олимпиакос
Рубин - Олимпиакос: обзор матча 14 февраля 2012
Рубин
14.02.2012, вторник, 15:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Олимпиакос
71'
Д. Фустер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Олимпиакос
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
Замена
О. Мартинс
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Р. Джеббур
Пенальти не реализован!
Б. Натхо
Замена
Р. Кэрролл
️️️️
Д. Фустер
Красная карточка
Б. Медьери
ГОЛ! 0:1!
Д. Фустер
Желтая карточка
Б. Натхо
Желтая карточка
А. Папацоглу
Желтая карточка
К. Миральяс
Замена
К. Ансальди
️️️️
В. Дядюн
Замена
А. Папацоглу
️️️️
О. Мельберг
Травма
О. Мельберг
Желтая карточка
Г. Карадениз
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
35
Василис Торосидис
(К)
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЛП
8
Яннис Маниатис
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
17
Жан Макун
ЦП
19
Давид Фустер
ПП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
4-4-2
1
Арлаускис
16
Боккетти
44
Навас
76
Шаронов
23
Кузьмин
61
Карадениз
10
Натхо
5
Немов
7
Рязанцев
17
Дядюн
16
Вальдес
4-2-3-1
16
Медьери
35
Торосидис
5
Мельберг
5
Маркано
25
Холебас
8
Маниатис
6
Орбаис
19
Фустер
17
Макун
87
Миральяс
19
Джеббур
17
Дядюн
14
Ансальди
14
Ансальди
17
Дядюн
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
16
Вальдес
9
Мартинс
9
Мартинс
16
Вальдес
5
Мельберг
12
Папацоглу
12
Папацоглу
5
Мельберг
19
Фустер
1
Кэрролл
1
Кэрролл
19
Фустер
19
Джеббур
20
Модесто
20
Модесто
19
Джеббур
Остались в запасе
Рубин
Олимпиакос
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
Остались в запасе
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
9
Марко Пантелич
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Рубин - Олимпиакос
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Помощники судьи:
Милован Ристич
Игор Радойчич (оба Сербия)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 14:20 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:25 (вторник, 14 февраля)
Новости команд
Все
Рубин
Олимпиакос
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+