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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Рубин
Олимпиакос - Рубин: обзор матча 24 февраля 2012
Олимпиакос
24.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Рубин
13'
Р. Джеббур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Рубин
Желтая карточка
И. Маркано
Замена
Д. Абдун
️️️️
Р. Джеббур
Замена
Ф. Модесто
️️️️
Д. Фустер
Желтая карточка
Д. Фустер
Травма
Р. Кэрролл
Замена
Ж. Макун
️️️️
А. Ибагаса
Замена
П. Немов
️️️️
Р. Шаронов
Желтая карточка
С. Боккетти
Травма
Р. Шаронов
Замена
А. Касаев
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
Р. Джеббур
Желтая карточка
О. Мартинс
Желтая карточка
О. Мельберг
Замена
В. Дядюн
️️️️
С. Кисляк
Травма
Б. Натхо
Желтая карточка
Н. Вальдес
Желтая карточка
А. Ибагаса
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Джеббур
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Рой Кэрролл
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
(К)
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЛП
8
Яннис Маниатис
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
19
Давид Фустер
ПП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Олимпиакос
76
Иван Бабович
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
93
Джамель Абдун
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
4-2-3-1
1
Кэрролл
5
Маркано
5
Мельберг
34
Пападопулос
35
Торосидис
8
Маниатис
6
Орбаис
87
Миральяс
7
Ибагаса
19
Фустер
19
Джеббур
4-1-3-2
1
Рыжиков
16
Боккетти
76
Шаронов
44
Навас
23
Кузьмин
15
Кисляк
10
Натхо
7
Рязанцев
61
Карадениз
9
Мартинс
16
Вальдес
19
Фустер
20
Модесто
20
Модесто
19
Фустер
7
Ибагаса
17
Макун
17
Макун
7
Ибагаса
19
Джеббур
93
Абдун
93
Абдун
19
Джеббур
9
Мартинс
11
Касаев
11
Касаев
9
Мартинс
76
Шаронов
5
Немов
5
Немов
76
Шаронов
15
Кисляк
17
Дядюн
17
Дядюн
15
Кисляк
Остались в запасе
Олимпиакос
Рубин
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
76
Иван Бабович
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
0
Петр Быстров
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
76
Иван Бабович
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
0
Петр Быстров
ЦП
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Олимпиакос - Рубин
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
"НТВ" 23:45 (прямая)
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