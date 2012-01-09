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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Лидс
Арсенал - Лидс: обзор матча 09 января 2012
Арсенал
09.01.2012, понедельник, 23:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Лидс
78'
Т. Анри
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Лидс
Замена
М. Форсселл
️️️️
Р. Нуньес
ГОЛ! 1:0!
Т. Анри
Пас отдал
А. Сонг
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Л. Беккио
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Шамах
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
Э. Таунсенд
Замена
М. Браун
️️️️
М. Вейринен
Желтая карточка
Д. О'Ди
Замена
Н. Йеннарис
️️️️
Ф. Коклен
Травма
Ф. Коклен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Игнаси Микел
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
8
Микель Артета
(К)
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Айдан Уайт
ЛЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
29
Зак Томпсон
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Рамон Нуньес
ЦП
4
Мика Вейринен
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
3
Дэнни Пью
ПВ
32
Лусиано Беккио
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
23
Николас Йеннарис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Лидс
24
Майк Тэйлор
ВР
19
Бен Паркер
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
10
Ллойд Сэм
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
18
Микаэль Форсселл
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Щесны
5
Микел
6
Косиельни
5
Скиллачи
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Сонг
8
Артета
21
Рэмзи
28
Аршавин
27
Шамах
4-2-3-1
22
Лонерган
29
Томпсон
21
О'Ди
12
Лис
3
Уайт
7
Клэйтон
11
Нуньес
3
Пью
4
Вейринен
25
Таунсенд
32
Беккио
13
Коклен
23
Йеннарис
23
Йеннарис
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
27
Шамах
12
Анри
12
Анри
27
Шамах
4
Вейринен
17
Браун
17
Браун
4
Вейринен
32
Беккио
44
МакКормак
44
МакКормак
32
Беккио
11
Нуньес
18
Форсселл
18
Форсселл
11
Нуньес
Остались в запасе
Арсенал
Лидс
1
Эмилиано Мартинес
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
10
Ллойд Сэм
ЦП
24
Майк Тэйлор
ВР
19
Бен Паркер
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
51
Йосси Бенаюн
ЛП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Остались в запасе
10
Ллойд Сэм
ЦП
24
Майк Тэйлор
ВР
19
Бен Паркер
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Арсенал - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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