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Зенит (мол) - Спартак М (мол)

05.05.2012, Суббота, 15:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство. Второй этап, 13 тур Зенит (мол) - Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 7 тур
30 марта, пятница 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 16:00 Спартак М (мол) 1:2 Зенит (мол)
11 тур
28 мая, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:0 Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
26 октября, вторник 14:00 Спартак М (мол) 2:0 Зенит (мол)
2 тур
20 марта, суббота 16:00 Зенит (мол) 1:2 Спартак М (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
30 тур
28 ноября, суббота 14:00 Зенит (мол) 1:0 Спартак М (мол)
1 тур
14 марта, суббота 14:00 Спартак М (мол) 1:1 Зенит (мол)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 14 10 2 2 34:11 +23 32
2. Спартак М (мол) 14 7 5 2 22:12 +10 26
3. ЦСКА (мол) 14 6 3 5 18:19 -1 21
4. Зенит (мол) 14 5 5 4 16:17 -1 20
5. Рубин (мол) 14 4 5 5 16:17 -1 17
6. Локомотив (мол) 14 4 2 8 13:25 -12 14
7. Анжи (мол) 14 3 3 8 13:22 -9 12
8. Академия Кубань 14 2 5 7 10:19 -9 11
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