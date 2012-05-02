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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Кр. Советов (мол) - Томь (мол): обзор матча 02 мая 2012
Кр. Советов (мол)
02.05.2012, среда, 16:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа B, 12 тур
0 : 1
Завершен
Томь (мол)
7'
Е. Кокшаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
М. Башилов
Замена
А. Богданов
️️️️
Е. Кокшаров
Замена
Ф. Алексенко
️️️️
В. Пестрячев
Замена
С. Аксанов
️️️️
О. Сокулов
Замена
А. Васечкин
️️️️
А. Веселов
Желтая карточка
В. Пестрячев
Замена
Е. Чиняев
️️️️
Д. Воронов
Желтая карточка
Н. Погребняк
Замена
Р. Жариков
️️️️
А. Москов
Замена
М. Башилов
️️️️
А. Кочергин
Замена
А. Быков
️️️️
Д. Молош
Замена
С. Божин
️️️️
О. Короман
Красная карточка
Д. Вихров
ГОЛ! 0:1!
Е. Кокшаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
6
Денис Вихров
ЦЗ
57
Андрей Веселов
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
74
Сергей Нахлесткин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
33
Огнен Короман
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
22
Ярослав Овсянников
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
0
Александр Москов
ЦП
33
Евгений Кокшаров
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Кр. Советов (мол)
94
Андрей Ларионов
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
97
Федор Алексенко
ЦП
93
Артем Быков
ЦП
88
Алексей Васечкин
ЦФ
Томь (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
69
Евгений Чиняев
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
49
Александр Богданов
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
4-1-3-2
1
Вавилин
3
Молош
6
Вихров
57
Веселов
13
Почивалин
18
Шалаев
74
Нахлесткин
13
Зверев
33
Короман
14
Аппаев
41
Пестрячев
3-2-4-1
51
Агеев
22
Овсянников
92
Кочергин
4
Воронов
45
Горячев
28
Погребняк
33
Кокшаров
65
Сокулов
97
Тихонов
0
Москов
9
Погребняк
41
Пестрячев
97
Алексенко
97
Алексенко
41
Пестрячев
57
Веселов
88
Васечкин
88
Васечкин
57
Веселов
3
Молош
93
Быков
93
Быков
3
Молош
33
Короман
47
Божин
47
Божин
33
Короман
65
Сокулов
11
Аксанов
11
Аксанов
65
Сокулов
4
Воронов
69
Чиняев
69
Чиняев
4
Воронов
33
Кокшаров
49
Богданов
49
Богданов
33
Кокшаров
0
Москов
43
Жариков
43
Жариков
0
Москов
92
Кочергин
30
Башилов
30
Башилов
92
Кочергин
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
38
Артем Касимов
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
38
Артем Касимов
ЦЗ
94
Андрей Ларионов
ВР
Остались в запасе
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Томь (мол)
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Кр. Советов (мол)
Томь (мол)
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2025.12.10 18:53
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