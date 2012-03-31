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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Анжи (мол)
Рубин (мол) - Анжи (мол): обзор матча 31 марта 2012
Рубин (мол)
31.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 7 тур
0 : 0
Завершен
Анжи (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Анжи (мол)
+3
Желтая карточка
Э. Джангишиев
Замена
С. Давыдов
️️️️
М. Горелишвили
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
А. Вшивцев
️️️️
В. Оразсахедов
Желтая карточка
М. Уридия
Замена
Л. Уруру
️️️️
Н. Бочаров
Желтая карточка
И. Джалилов
Желтая карточка
И. Сулейманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
24
Джамал Расулов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
51
Автандил Братчули
ЦЗ
7
Луай Уруру
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Волкотруб
4
Аскаров
4
Кверквелия
3
Джалилов
24
Горелишвили
34
Бочаров
94
Нуров
10
Джалилов
19
Оразсахедов
25
Васильев
25
Уридия
3-5-2
26
Джиоев
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
44
Удунян
98
Гаджиев
24
Расулов
66
Сулейманов
17
Мирзабеков
33
Гаракоев
99
Абдулавов
92
Мирзаев
24
Горелишвили
69
Давыдов
69
Давыдов
24
Горелишвили
19
Оразсахедов
23
Вшивцев
23
Вшивцев
19
Оразсахедов
34
Бочаров
7
Уруру
7
Уруру
34
Бочаров
33
Гаракоев
47
Джангишиев
47
Джангишиев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
38
Гамидов
38
Гамидов
33
Гаракоев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Анжи (мол)
51
Автандил Братчули
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
57
Никита Лобанов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
34
Гамзат Алданов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
51
Автандил Братчули
ЦЗ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
57
Никита Лобанов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
Остались в запасе
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
34
Гамзат Алданов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Андрей Федоров
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Рубин (мол) - Анжи (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
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2018.08.17 18:59
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