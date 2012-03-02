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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Анжи (мол)
Динамо (мол) - Анжи (мол): обзор матча 02 марта 2012
Динамо (мол)
02.03.2012, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Анжи (мол)
16'
И. Соловьев
60'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Анжи (мол)
Замена
О. Валов
️️️️
А. Панюков
Замена
А. Каташевский
️️️️
В. Комисов
Замена
А. Гераев
️️️️
Э. Джангишиев
Красная карточка
А. Ибрагимгаджиев
Замена
М. Жабкин
️️️️
Д. Живоглядов
Замена
Б. Тащи
️️️️
Д. Отставнов
Желтая карточка
Д. Отставнов
Желтая карточка
И. Абдулавов
Замена
К. Акопян
️️️️
И. Соловьев
Замена
С. Гаракоев
️️️️
И. Сулейманов
Желтая карточка
Э. Джангишиев
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Замена
И. Абдулавов
️️️️
Г. Гаджиев
Желтая карточка
А. Ибрагимгаджиев
ГОЛ! 2:0!
А. Панюков
Замена
А. Джиоев
️️️️
М. Дженетов
Замена
В. Торшенцев
️️️️
В. Соболев
Желтая карточка
П. Евсеев
Желтая карточка
Н. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
И. Соловьев
16'
Желтая карточка
В. Кузьмичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
88
Олег Валов
ЦП
19
Карен Акопян
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-4-2
35
Халанчук
5
Евсеев
5
Сергеев
25
Ярмолицкий
27
Живоглядов
9
Соловьев
35
Ильин
17
Комисов
19
Соболев
11
Панюков
26
Отставнов
3-5-1-1
1
Дженетов
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
44
Удунян
98
Гаджиев
24
Расулов
28
Кузьмичев
17
Мирзабеков
66
Сулейманов
47
Джангишиев
92
Мирзаев
11
Панюков
88
Валов
88
Валов
11
Панюков
9
Соловьев
19
Акопян
19
Акопян
9
Соловьев
27
Живоглядов
99
Жабкин
99
Жабкин
27
Живоглядов
17
Комисов
18
Каташевский
18
Каташевский
17
Комисов
19
Соболев
99
Торшенцев
99
Торшенцев
19
Соболев
26
Отставнов
80
Тащи
80
Тащи
26
Отставнов
47
Джангишиев
83
Гераев
83
Гераев
47
Джангишиев
1
Дженетов
26
Джиоев
26
Джиоев
1
Дженетов
66
Сулейманов
33
Гаракоев
33
Гаракоев
66
Сулейманов
98
Гаджиев
99
Абдулавов
99
Абдулавов
98
Гаджиев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Анжи (мол)
54
Егор Генералов
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
34
Гамзат Алданов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Динамо (мол) - Анжи (мол)
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
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