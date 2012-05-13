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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Антон Аверьянов (Москва), Виктор Кулагин (Москва)

Крылья Советов - Ахмат

13.05.2012, Воскресенье, 15:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 15:10 (прямая) Россия. Премьер-лига, 44 тур Крылья Советов - Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
31 тур
19 ноября, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:1 Ахмат
14 тур
18 июня, суббота 18:45 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
21 августа, суббота 19:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
4 тур
4 апреля, воскресенье 14:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
24 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 2:0 Ахмат
12 тур
13 июня, суббота 20:00 Ахмат 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 4:3 Ахмат
1 тур
14 марта, пятница 19:00 Ахмат 0:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Ахмат
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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