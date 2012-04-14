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Судьи
Главный судья:
Игорь Федотов (Москва)
Помощники:
Вячеслав Семёнов (Гатчина), Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург)

Крылья Советов - Амкар-Пермь

14.04.2012, Суббота, 18:30 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 39 тур Крылья Советов - Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
33 тур
6 марта, вторник 17:00 Амкар-Пермь 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
1 августа, понедельник 19:00 Крылья Советов 1:1 Амкар-Пермь
3 тур
2 апреля, суббота 14:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
21 тур
18 сентября, суббота 15:00 Амкар-Пермь 2:1 Крылья Советов
7 тур
26 апреля, понедельник 19:00 Крылья Советов 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 2:0 Крылья Советов
2 тур
21 марта, суббота 13:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
20 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
8 тур
2 мая, пятница 15:00 Крылья Советов 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
21 тур
18 августа, суббота 16:00 Амкар-Пермь 4:1 Крылья Советов
7 тур
29 апреля, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Крылья Советов
10 тур
12 июля, среда 00:00 Крылья Советов 6:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
13 тур
26 июня, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 3:1 Крылья Советов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Амкар-Пермь
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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