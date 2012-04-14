Крылья Советов - Амкар-Пермь

|33 тур
|6 марта, вторник
|17:00
|Амкар-Пермь
|2:1
|Крылья Советов
|33 тур
|6 марта, вторник
|17:00
|Амкар-Пермь
|2:1
|Крылья Советов
|18 тур
|1 августа, понедельник
|19:00
|Крылья Советов
|1:1
|Амкар-Пермь
|3 тур
|2 апреля, суббота
|14:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Крылья Советов
|21 тур
|18 сентября, суббота
|15:00
|Амкар-Пермь
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|26 апреля, понедельник
|19:00
|Крылья Советов
|1:1
|Амкар-Пермь
|16 тур
|2 августа, воскресенье
|12:45
|Амкар-Пермь
|2:0
|Крылья Советов
|2 тур
|21 марта, суббота
|13:00
|Крылья Советов
|1:0
|Амкар-Пермь
|22 тур
|20 сентября, суббота
|16:30
|Амкар-Пермь
|1:0
|Крылья Советов
|8 тур
|2 мая, пятница
|15:00
|Крылья Советов
|2:0
|Амкар-Пермь
|21 тур
|18 августа, суббота
|16:00
|Амкар-Пермь
|4:1
|Крылья Советов
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:0
|Амкар-Пермь
|25 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Амкар-Пермь
|1:0
|Крылья Советов
|10 тур
|12 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|6:1
|Амкар-Пермь
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:0
|Амкар-Пермь
|13 тур
|26 июня, воскресенье
|17:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Крылья Советов
|26 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|3:1
|Крылья Советов
|5 тур
|7 апреля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Амкар-Пермь
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Краснодар
|44
|16
|13
|15
|58:61
|-3
|61
|2.
|Амкар-Пермь
|44
|14
|13
|17
|40:51
|-11
|55
|3.
|Ахмат
|44
|14
|10
|20
|45:62
|-17
|52
|4.
|Крылья Советов
|44
|12
|15
|17
|33:50
|-17
|51
|5.
|Ростов
|44
|12
|12
|20
|45:61
|-16
|48
|6.
|Волга НН
|44
|12
|5
|27
|37:60
|-23
|41
|7.
|Томь
|44
|8
|13
|23
|30:70
|-40
|37
|8.
|Спартак Нч
|44
|7
|13
|24
|39:60
|-21
|34