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Волга - Ростов

31.03.2012, Суббота, 14:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. Премьер-лига, 37 тур Волга - Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 21:00 Волга 0:1 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 14:00 Ростов 1:3 Волга
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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