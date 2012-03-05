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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники:
Лебедев Алексей Кулагин Виктор.

Краснодар - Ростов

05.03.2012, Понедельник, 18:30 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:10 (прямая) Россия. Премьер-лига, 33 тур Краснодар - Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
15 октября, суббота 16:15 Краснодар 2:0 Ростов
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Ростов 1:3 Краснодар
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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