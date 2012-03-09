ЦСКА - Динамо

|23 тур
|10 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|0:4
|Динамо
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|2:2
|ЦСКА
|22 тур
|20 сентября, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|3:0
|Динамо
|8 тур
|10 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|1:2
|ЦСКА
|26 тур
|27 октября, понедельник
|19:00
|Динамо
|1:3
|ЦСКА
|12 тур
|6 июля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:2
|Динамо
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Динамо
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:3
|ЦСКА
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|44
|24
|16
|4
|85:40
|+45
|88
|2.
|Спартак М
|44
|21
|12
|11
|68:48
|+20
|75
|3.
|ЦСКА
|44
|19
|16
|9
|72:47
|+25
|73
|4.
|Динамо М
|44
|20
|12
|12
|66:50
|+16
|72
|5.
|Анжи
|44
|19
|13
|12
|54:42
|+12
|70
|6.
|Рубин
|44
|17
|17
|10
|55:41
|+14
|68
|7.
|Локомотив
|44
|18
|12
|14
|59:48
|+11
|66
|8.
|Кубань (ЛФЛ)
|44
|15
|16
|13
|50:45
|+5
|61