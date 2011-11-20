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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Кулалаев П.Н. (Волгоград) Харламов А.А. (Тюмень)
Резервный судья:
Карасёв С.Г. (Москва)
Делегат:
Купцов А.Ю. (Москва)
Инспектор:
Маляров А.В. (Москва)

Динамо - Кубань (ЛФЛ)

20.11.2011, Воскресенье, 14:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "Россия 2" 13:55 (прямая) Россия. Премьер-лига, 31 тур Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 21:00 Кубань (ЛФЛ) 3:1 Динамо
4 тур
9 апреля, суббота 18:30 Динамо 1:0 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
25 октября, воскресенье 16:45 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Динамо
12 тур
13 июня, суббота 17:30 Динамо 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
6 августа, среда 20:00 Кубань (ЛФЛ) 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Кубань (ЛФЛ)
13 тур
17 июня, воскресенье 20:30 Кубань (ЛФЛ) 0:4 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Кубань (ЛФЛ)
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Динамо
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 44 24 16 4 85:40 +45 88
2. Спартак М 44 21 12 11 68:48 +20 75
3. ЦСКА 44 19 16 9 72:47 +25 73
4. Динамо М 44 20 12 12 66:50 +16 72
5. Анжи 44 19 13 12 54:42 +12 70
6. Рубин 44 17 17 10 55:41 +14 68
7. Локомотив 44 18 12 14 59:48 +11 66
8. Кубань (ЛФЛ) 44 15 16 13 50:45 +5 61
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