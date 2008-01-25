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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Мали
Нигерия - Мали: обзор матча 25 января 2008
Нигерия
25.01.2008, пятница, 22:30
Кубок Африканских Наций, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
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Нигерия
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Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
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