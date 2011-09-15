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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Селтик
Атлетико - Селтик: обзор матча 15 сентября 2011
Атлетико
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
2 : 0
Завершен
Селтик
3'
Р. Фалькао
68'
Диего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Селтик
Желтая карточка
Г. Ловенс
Замена
Тиагу
️️️️
Диего
Замена
А. Мэттьюз
️️️️
М. Уилсон
Желтая карточка
Б. Каял
Замена
Адриан
️️️️
Габи
ГОЛ! 2:0!
Диего
Пас отдал
А. Туран
Желтая карточка
М. Суарес
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Коке
Желтая карточка
Габи
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
16
Марк Уилсон
ЛЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Атлетико
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Куртуа
2
Годин
21
Переа
13
Миранда
3
Лопес
4
Суарес
6
Коке
14
Габи
66
Туран
10
Диего
9
Фалькао
4-2-1-2
17
Форстер
4
Ловенс
4
Малгрю
6
Уилсон
16
Уилсон
7
Каял
40
Ки Сун-Юн
49
Форрест
88
Хупер
30
Самарас
10
Диего
5
Тиагу
5
Тиагу
10
Диего
6
Коке
19
Рейес
19
Рейес
6
Коке
14
Габи
20
Адриан
20
Адриан
14
Габи
16
Уилсон
3
Мэттьюз
3
Мэттьюз
16
Уилсон
Остались в запасе
Атлетико
Селтик
18
Альваро Домингес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
18
Мохамед Бангура
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
18
Альваро Домингес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Остались в запасе
18
Мохамед Бангура
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
2
Виктор Ваньяма
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Атлетико - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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